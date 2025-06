Gestion du cloud avancée : Qu’est-ce que StreamOne® et comment la plateforme peut-elle représenter un avantage pour votre entreprise, aujourd'hui et dans le futur ?

Les responsables informatiques doivent relever le défi de gérer des systèmes hétérogènes, contrôler les coûts et stimuler l'innovation. Une simple marketplace dans le cloud ne suffit pas. StreamOne® de TD SYNNEX est un orchestrateur d'écosystèmes qui simplifie la complexité et favorise la croissance. StreamOne® automatise et simplifie le passage au cloud, de l'acquisition à la facturation, permettant ainsi aux entreprises de prospérer, aujourd'hui et demain.

Le défi : naviguer dans une économie de plateformes en pleine évolution

La manière dont on achète et gère la technologie évolue rapidement. Comme l'a souligné Jay McBain, analyste en chef chez Canalys, dans un récent article sur le blog de TD SYNNEX, "la capacité à offrir aux acheteurs technologiques une multitude d'options, allant de l'edge computing à l'hybride en passant par le cloud, a créé une formidable opportunité pour les distributeurs tels que TD SYNNEX, qui peuvent désormais jouer le rôle d'orchestrateur d'écosystèmes." Selon McBain, Canalys s'attend à ce que d'ici 2025 plus de mille milliards de dollars transiteront à travers les plateformes technologiques.

Cette économie de plateforme exige une nouvelle approche. Les acheteurs d'aujourd'hui préfèrent les modèles d'abonnement axés sur le numérique et privilégient l'intégration dans des environnements multicloud. McBain note que 82 % des acheteurs de la génération Y choisissent des solutions multicloud, ce qui nécessite une force centralisée.

"Au cœur de cette orchestration se trouve une plateforme mondiale de gestion cloud qui unifie tous les systèmes des fournisseurs dans un format unique et cohérent, améliorant ainsi considérablement la facilité de gestion de bout en bout pour les partenaires", explique-t-il, avant d'ajouter: "Cette plateforme, StreamOne®, est bien plus qu'une simple marketplace numérique ; c'est un écosystème d'écosystèmes qui apporte une valeur ajoutée considérable au canal de distribution."

StreamOne® : la plateforme où les solutions cloud se rencontrent, pour aujourd'hui et pour demain

TD SYNNEX a conçu StreamOne® en tant que hub central des services cloud, travaillant avec tous les principaux hyperscalers, y compris AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. Cela confère à StreamOne® une position unique lui permettant d'aider ses partenaires et leurs clients à simplifier la complexité, stimuler la croissance des revenus et maximiser l'efficacité opérationnelle.

Sergio Farache, Directeur Stratégie et Technologie chez TD SYNNEX, le souligne en déclarant: "StreamOne® n'est pas seulement une marketplace. Il s'agit d'une plateforme d'engagement complète, conçue pour aider les fournisseurs de services gérés et les partenaires à automatiser chaque étape du parcours de leurs utilisateurs finaux."

Il explique ensuite: "En unifiant et en standardisant tous les systèmes des fournisseurs dans un format unique et cohérent, nous améliorons l'efficacité et réduisons la complexité pour les partenaires, ce qui leur permet en fin de compte de se concentrer sur la croissance grâce à une numérisation accrue de leur entreprise."

Déjà utilisé par plus de 30 000 partenaires revendeurs dans plus de 80 pays, en 16 langues et 22 devises, StreamOne® prend en charge les transactions multi-fournisseurs et multi-devises, offrant ainsi une solution véritablement mondiale.

Principales fonctionnalités génératrices de valeur

StreamOne® est conçu pour générer une valeur significative grâce à des fonctionnalités clés. La plateforme standardise la gestion entre les différents fournisseurs de services cloud, garantissant ainsi l'efficacité. L'architecture N-tier offre une facilité de configuration et de gestion cohérente pour les éditeurs de logiciels indépendants, les revendeurs et les clients, offrant ainsi une expérience fluide en matière d'intégration, de gestion et de facturation.

La plateforme StreamOne® est dotée d'une pile d'API robuste et d'un outil de test Swagger, ce qui permet aux partenaires d'intégrer les produits TD SYNNEX à leurs propres marketplace. Il est important de noter que l'outil Swagger permet aux partenaires de tester les fonctionnalités API avant l'intégration.

Les vitrines en marque blanche permettent aux partenaires de déployer facilement des marketplaces sous leur propre marque. Les connecteurs PSA s'intègrent à des outils tels que ConnectWise et Autotask, rationalisant les flux de travail et résolvant les incohérences de données avec un moteur de rapprochement des factures.

En prenant en charge la gestion du cycle de vie des produits SaaS, StreamOne® synchronise les informations sur les fournisseurs en temps quasi réel pour garantir l'exactitude des données relatives aux stocks et aux licences. Des rapports à jour sur la consommation IaaS permettent une facturation continue. Les tableaux de bord personnalisés et les analyses améliorées par l'IA fournissent des informations exploitables.

L'association sur les marketplaces simplifie l'approvisionnement à partir de catalogues d'hyperscalers directement sur StreamOne®, en commençant par les solutions SaaS Microsoft Azure et AppSource. La solution SecOps offre des vues complètes de la sécurité Azure des clients de PME, en détectant les menaces et en recommandant des produits pour combler les lacunes constatées au niveau de la sécurité.

StreamOne® en action : un modèle d'excellence opérationnelle pour les fournisseurs de services gérés

StreamOne® offre une approche transformatrice aux fournisseurs de services gérés et aux services informatiques qui visent l'excellence dans l'écosystème cloud. Cette approche révolutionne la gestion, la fourniture et l'optimisation des services cloud.

StreamOne® relève les défis quotidiens tels que la gestion de plusieurs portails fournisseurs, le rapprochement des factures, la garantie de la conformité en matière de sécurité et la mise à l'échelle efficace des opérations grâce à ses capacités intégrées et automatisées.

Voici quelques exemples concrets :

1. Simplification de la gestion multicloud: Un MSP prenant en charge des clients AWS, Azure et Google Cloud est généralement confronté à une courbe d'apprentissage abrupte et à une charge administrative élevée. La fonction de normalisation de StreamOne® fournit une interface et un flux de processus cohérents, réduisant ainsi les temps de formation et les erreurs, et permettant aux techniciens de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

2. Une facturation précise et efficace: La facturation est un véritable casse-tête. Les divergences entre les factures des fournisseurs, l'utilisation des clients et les enregistrements du système PSA peuvent entraîner des pertes de revenus ou des litiges avec les clients. Les connecteurs PSA de StreamOne®, avec leur moteur de rapprochement des factures intégré, changent la donne.

Cette synchronisation en temps réel garantit l'exactitude des données de facturation, ce qui se traduit par une facturation plus rapide et plus fiable et une amélioration du flux de trésorerie. Par exemple, la consommation d'IaaS peut être facturée en continu plutôt qu'à la fin du mois.

3. Renforcer la gestion proactive des clients: Grâce aux vitrines en marque blanche, les revendeurs peuvent offrir à leurs clients des fonctionnalités en libre-service pour gérer les services, consulter les rapports et acheter des solutions. Cela améliore la satisfaction des clients et réduit les demandes d'assistance de routine. La solution SecOps permettra aux partenaires de distribution de surveiller et de gérer la sécurité Azure de leurs clients, en identifiant les vulnérabilités avant qu'elles ne deviennent critiques, en passant ainsi d'un modèle de service réactif à un modèle de service proactif.

4. Stimuler la croissance stratégique grâce à l'automatisation: Les puissantes fonctionnalités API permettent aux partenaires de distribution de créer des intégrations personnalisées et d'automatiser des flux de travail uniques, en étendant ainsi la puissance de StreamOne® à leurs systèmes commerciaux existants.

En tirant parti de ces fonctionnalités interconnectées, les MSP rationalisent leurs opérations, transformant les tâches manuelles en services efficaces et automatisés. StreamOne® devient la plateforme centrale de leur activité cloud, leur permettant d'offrir à leurs clients une valeur ajoutée supérieure, une rentabilité accrue et la possibilité d'évoluer en toute confiance dans le paysage informatique moderne.

Réussite des partenaires : des retombées concrètes

StreamOne® est configurable et gérable à tous les niveaux. Des produits d'éditeurs de logiciels indépendants aux partenaires de distribution, jusqu'aux clients finaux, allant de l'efficacité opérationnelle à l'identification des solutions et à l'assistance après-vente, tout en offrant une expérience cohérente.

Avec plus de 30 000 partenaires dans le monde entier qui travaillent pour répondre aux besoins de plus de 500 000 organisations d'utilisateurs finaux, la sphère d'influence et l'impact de StreamOne® sont évidents.

Les témoignages des partenaires illustrent parfaitement la valeur réelle de StreamOne®.

Comme l'affirme Andre Dowding, gérant associé de Net Intellect et client de TD SYNNEX, "StreamOne® répond à toutes nos exigences en matière de facilité d'utilisation, tant pour moi que pour mon équipe, et nous permet de travailler plus efficacement. » « En particulier, la possibilité de voir les changements précis et quasiment en temps réel, grâce à la nouvelle intégration PSA améliorée, a été extrêmement utile pour notre entreprise."

Dowding souligne également l'impact des tests effectués sur les nouvelles intégrations : « L'intégration [PSA] que nous avons aidé à tester va représenter un grand changement pour nos opérations... C'est une intégration vraiment agréable et épurée, très facile à utiliser et qui fonctionne, ce qui est important. », a-t-il déclaré.

Rosemary Brandt, acheteuse senior chez Jigsaw24, déclare : « Les exportations StreamOne® pour la facturation mensuelle constituent désormais un processus interne clé de la manière dont nous facturons nos clients. Les données sont toujours correctes, nous pouvons donc facturer nos clients directement à partir de ces données.

"Cela signifie que, désormais, nous facturons dès que possible. Nous enregistrons les liquidités plus tôt ce qui réduit notre flux négatif de liquidités sur l'ensemble des conditions de paiement, car nous avons ces données de facture client et nous pouvons les envoyer dès que possible."

Dans l'économie actuelle basées sur les plateformes, il est essentiel qu'un écosystème cloud multifournisseurs soit géré efficacement. Pour les décideurs informatiques et les partenaires de distribution, StreamOne® offre les outils et la vision stratégique nécessaires pour réduire la complexité, améliorer l'efficacité opérationnelle et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. C'est bien plus qu'une marketplace ; c'est le moteur de la transformation numérique.

Prêt à simplifier la complexité de votre cloud et à stimuler la croissance ? Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et capacités disponibles via StreamOne®, consultez la Page d'accueil de StreamOne®.