Déjouez les cybermenaces et enchantez vos invités: sécurisez les réseaux Wi-Fi grâce à Cloudflare

Dans ce webinaire, Thomas Garreau, Principal Product Specialist chez Cloudflare, vous détaillera une approche éprouvée concernant la sécurisation des réseaux Wi-Fi destinés aux invités par l'intermédiaire d'un filtrage DNS basé sur le cloud, sans vous contraindre à recourir à des équipements de sécurité ni à des agents logiciels. Découvrez comment bloquer les cybermenaces, appliquer des politiques d'utilisation acceptable et assurer une expérience de qualité supérieure à vos visiteurs, quel que soit votre environnement (commerce, hôtellerie, éducation, santé, transport, etc.).

Les exemples concrets proposés dans le cadre du webinaire vous permettront de découvrir :

Les qualités auxquelles accorder la priorité lors de la modernisation de la sécurité de vos réseaux destinés aux invités.

Des conseils pratiques pour mettre en place, gérer et faire évoluer vos mesures de protection par filtrage DNS sur l'ensemble de vos emplacements.

Les défis courants qui se posent lors de la mise en œuvre et les moyens de les surmonter.

Que vous remplaciez des outils existants ou que vous conceviez une nouvelle architecture à partir de zéro, cette session vous présentera la marche à suivre pour commencer à moderniser votre sécurité grâce à l'un des résolveurs DNS récursifs de référence les plus étendus du monde.