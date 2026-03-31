Déjouez les cybermenaces et enchantez vos invités: sécurisez les réseaux Wi-Fi grâce à Cloudflare
Sign up today and you will receive a free copy of our Future Focus 2025 report - the leading guidance on AI, cybersecurity and other IT challenges as per 700+ senior executives
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Dans ce webinaire, Thomas Garreau, Principal Product Specialist chez Cloudflare, vous détaillera une approche éprouvée concernant la sécurisation des réseaux Wi-Fi destinés aux invités par l'intermédiaire d'un filtrage DNS basé sur le cloud, sans vous contraindre à recourir à des équipements de sécurité ni à des agents logiciels. Découvrez comment bloquer les cybermenaces, appliquer des politiques d'utilisation acceptable et assurer une expérience de qualité supérieure à vos visiteurs, quel que soit votre environnement (commerce, hôtellerie, éducation, santé, transport, etc.).
Les exemples concrets proposés dans le cadre du webinaire vous permettront de découvrir :
- Les qualités auxquelles accorder la priorité lors de la modernisation de la sécurité de vos réseaux destinés aux invités.
- Des conseils pratiques pour mettre en place, gérer et faire évoluer vos mesures de protection par filtrage DNS sur l'ensemble de vos emplacements.
- Les défis courants qui se posent lors de la mise en œuvre et les moyens de les surmonter.
Que vous remplaciez des outils existants ou que vous conceviez une nouvelle architecture à partir de zéro, cette session vous présentera la marche à suivre pour commencer à moderniser votre sécurité grâce à l'un des résolveurs DNS récursifs de référence les plus étendus du monde.
Sign up today and you will receive a free copy of our Future Focus 2025 report - the leading guidance on AI, cybersecurity and other IT challenges as per 700+ senior executives
ITPro is a global business technology website providing the latest news, analysis, and business insight for IT decision-makers. Whether it's cyber security, cloud computing, IT infrastructure, or business strategy, we aim to equip leaders with the data they need to make informed IT investments.
For regular updates delivered to your inbox and social feeds, be sure to sign up to our daily newsletter and follow on us LinkedIn and Twitter.
-
Detect and protect data, accounts, and operations in your APIs hosted anywhere
whitepaper
-
The New Arms Race: The Rise of Bots in an AI World
whitepaper
-
Cyberbedrohungen stoppen, Gäste begeistern: WLAN-Netzwerke sicher gestalten mit Cloudflare
whitepaper
-
The Ripple Effect: A Hallmark of Resilient Cybersecurity
whitepaper
-
Unlock the Resilience Factor Report
whitepaper
-
Confident But Still Exposed: Exploring Manufacturing’s Cyber Resilience Disconnect
whitepaper
-
High Stakes & Escalating Threats. Why Resilience by Design is Critical for Public Sector Service Delivery
whitepaper
-
5 Most Common Mistakes When Building In-House IT
whitepaper